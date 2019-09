Correnti umide meridionali nei bassi strati addenseranno nubi basse sulla nostra regione nei prossimi tre giorni (la classica Maccaja), con la possibilità di brevi rovesci in corrispondenza degli annuvolamenti più compatti. Temperature miti.

Ecco le previsioni meteo nel dettaglio per le prossime ore da Limet Liguria

Venerdì 27 settembre 2019

Giornata nel complesso grigia per la presenza di nubi basse (maccaja), maggiormente arroccate sul settore centro-orientale della regione. Qualche schiarita su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani in genere. Nel pomeriggio alle nubi basse si aggiungeranno brevi rovesci sul comparto costiero centro-orientale e sui rilievi retrostanti dove gli addensamenti saranno più intensi; più asciutto il tempo a ponente con qualche schiarita sull’Imperiese.

Venti moderati tra sud e sud est sul settore centro-orientale, deboli a ponente.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, in lieve calo le massim

Costa min: 17/19°C, max: 20/22°C

Interno min: 9/14°C, max: 16/18°C

Sabato 28 settembre 2019

Schiarite su Imperiese e Savonese di ponente; sul resto della regione molto nuvoloso per nubi basse con il rischio di occasionali piogge specie sul settore centro-orientale regionale.

Venti: Deboli o moderati in prevalenza da sud-est.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Domenica 29 settembre 2019

Ancora nubi irregolari sul settore centro-orientale della regione accompagnate da locali rovesci o brevi sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Qualche schiarita sull’Imperiese. Ventilazione moderata da sud-ovest, mare mosso, temperature stazionarie.