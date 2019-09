Ancora passaggio di correnti meridionali sulla Liguria che determinano diffusa nuvolosità bassa, con qualche piovasco. Temperature miti, al di sopra della media per il periodo.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 29 settembre 2019

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti su savonese, genovese e spezzino, con pioviggine o qualche debole piovasco. Cielo pressochè sereno sull’estremo ponente. Nel pomeriggio temporaneo parziale stemperamento della nuvolosità lungo le coste, prima di un nuovo ricompattamento sul far della sera, accompagnato da qualche piovasco o breve rovescio tra savonese e genovese. Tempo sempre in in prevalenza soleggiato sul’imperiese.

Venti deboli/moderati da sud-est lungo le coste, moderati/tesi da sud/sud-est sui versanti padani.

Mari: Al mattino poco mossi a ponente, mossi sul al centro-levante, molto mossi a largo. Moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio.

Temperature pressochè stazionarie con valori che oscilleranno tra i 18 e i 25 gradi sulla costa e tra i 9 i 22 nell’entroterra.

Lunedì 30 settembre 2019

Giornata grigia ed uggiosa sul centro-levante regionale, con piovaschi sparsi. e qualche breve rovescio. Tempo in prevalenza soleggiato sull’estremo ponente.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali, fino a tesi sui versanti padani.

Mari: Mossi sul centro-ponente, molto mossi a levante e a largo. Fino ad agitati a nord di Capo Corso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Martedì 1 ottobre 2019

Ancora molte nubi sulla nostre regione, specie su savonese, genovese e spezzino, con qualche piovasco o breve rovescio. Tempo nel complesso buono sull’imperiese. Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali. Mari tra mossi e molto mossi. Temperature stazionarie.