30Ancora correnti umide in passaggio sul nord Italia e sulla Liguria portando nuvole e possibili piovaschi.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Continuano le infiltrazioni umide che apportano annuvolamenti sparsi.

Lunedì 30 settembre 2019

Al mattino nubi sparse, più compatte su centro levante e relative zone interne, ove non si esclude qualche breve piovasco. Schiarite su imperiese. In giornata aperture un pò su tutti i settori in un contesto variabile.

Venti moderati o tesi da sud est su centro levante, piegano localmente da nord est sul ponente.

Mare tra mosso e molto mosso, specie al largo.

Temperature: Pressochè stazionarie

Costa min: +18/21°C, max: +22/+25°

Interno min: +9/+17°C, max: +16/+22°C

Martedì 1 ottobre 2019

Nuvolosità diffusa con possibile accentuazione dell’instabilità con qualche rovescio sparso, in particolare verso sera e nella notte successiva sul settore centro-orientale. Evoluzione da confermare nei dettagli

Venti ancora tesi meridionali.

Mare molto mosso.

Temperature: In lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 2 ottobre 2019

Alcuni rovesci mattutini, concentrati principalmente su centro levante, lasceranno spazio ad un miglioramento con schiarite in progressione da ovest verso est in giornata. Evoluzione da confermare nei dettagli.