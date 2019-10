Correnti nord-occidentali in quota interessano la nostra regione e determinano generali condizioni di variabilità con prevalenza di momenti soleggiati. Qualche pioggia sarà possibile tra domenica e lunedi. Temperature su valori gradevoli.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 5 ottobre 2019

Al mattino nubi più compatte tra Tigullio orientale, Spezzino e versanti padani centro-orientali con basso rischio di pioggia. Nuvolosità meno compatta con ampie zone di cielo sereno sul resto della regione. In giornata cielo ovunque poco nuvoloso o velato con sole ben presente e residui addensamenti sullo Spezzino in attenuazione.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale, variabili altrove. Brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve aumento con valori che oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi sulla costa e tra i 6 e i 18 gradi nell’entroterra.

Domenica 6 ottobre 2019

Soleggiato o velato al mattino e nel primo pomeriggio su tutta la regione. Successivo aumento della nuvolosità in serata a partire dai rilievi, con basso rischio di pioggia.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie su valori gradevoli.

Lunedì 7 ottobre 2019

Veloce passaggio piovoso tra la notte e il primo mattino seguito da un altrettanto veloce miglioramento dopo il mezzogiorno. Ventilazione in rinforzo da nord e temperature in calo.