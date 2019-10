Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria ma in serata dovrebbe transitare una nuova debole perturbazione che potrebbe portare anche qualche precipitazione nella giornata di domani.

Già da martedì il tempo dovrebbe migliorare ma le temperature faranno registrare un nuovo calo, specie nell’entroterra.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 ottobre 2019

Al mattino cieli solcati da velature e nubi alte, qualche nube bassa solo sui versanti padani. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest verso est, che culminerà in serata con le prime deboli piogge sui versanti padani medio-occidentali, in tendente estensione verso levante nella notte successiva.

Venti: Al mattino deboli da sud sotto-costa, da nord sui versanti padani, ruoteranno da sud ovunque nel pomeriggio, prima di una nuova rotazione a nord in serata, con rinforzi sul tratto di costa tra Savona e Genova.

Mari: Generalmente poco mossi, mossi sul levante.

Temperature: Pressochè stazionarie con valori che oscilleranno tra i 13 e i 24 gradi sulla costa e tra i 12 e i 21 gradi nell’interno.

Lunedì 7 ottobre 2019

Tra la notte e il mattino piogge sparse, solo localmente a carattere di rovescio. Si attenueranno già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio miglioramento del tempo, con schiarite via via più ampie da ponente a levante.

Venti: Tesi settentrionali tra Savona e Genova, deboli/moderati altrove.

Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo.

Temperature: In calo, specie sui rilievi.

Martedì 8 ottobre 2019

Giornata stabile e soleggiata. Venti settentrionali al mattino, ruoteranno da sud nel corso del dì. Mari generalmente poco mossi. Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie od in lieve aumento in quelli massimi.