Il passaggio di nuove correnti umide atlantiche porterà ad un momentaneo aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni, specie nel genovesato e nel levante ligure.

Una situazione comunque temporanea perché già da domani è previsto il ritorno del bel tempo su tutta la Liguria.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 ottobre 2019

Al mattino cielo da nuvoloso a coperto ovunque. Qualche breve sgocciolio o rapido piovasco non escluso, più probabile tra Genovesato e Savonese, ma in un contesto per lo più asciutto. Nel pomeriggio tendenza a peggioramento sul settore centro-orientale. Brevi piovaschi intermittenti saranno possibili tra Savonese orientale e Genovesato occidentale, piogge più convinte tra Genovesato orientale e Spezzino, con maggiore concentrazione sul Tigullio. Fenomeni più diffusi invece nelle zone interne del levante, dove potranno assumere carattere di rovescio, in particolare nel triangolo compreso tra Fontanabuona – Val D’Aveto e la Val Di Magra.. Tempo più asciutto a ponente, con basso rischio di precipitazioni tra Savonese ed Imperiese. Migliora in serata a partire dalle coste.

Venti da sud est da deboli a moderati al mattino. Ruotano da sud ovest nel pomeriggio facendosi tesi su estremo ponente e centro levante. Al largo da ovest sud-ovest forti, localmente di burrasca verso Capo Corso in serata.

Mare da mosso a molto mosso sotto costa, sino agitato al largo.

Temperature: In lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo in quelli massimi

Costa min: 13/16°C, max: 17/20°

Interno min: +6/9°C, max: 12/16°C

Giovedì 10 ottobre 2019

Al mattino ancora qualche nube sui rilievi del centro levante. Altrove schiarite, già affermate su Imperiese. Pomeriggio assolato ovunque.

Venti inizialmente ancora da sud est sul levante. Settentrionali sino a moderati sul centro ponente

Sul basso bacino occidentale al mattino ancora forti occidentali, in rapida scaduta.

Mare mosso per onda lunga sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature: In lieve calo le minime, in aumento le massime.

Venerdì 11 ottobre 2019

Giornata soleggiata su tutta la regione, con cielo sereno o poco nuvoloso.