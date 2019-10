La bolla di alta pressione che proteggeva il nord Italia e la Liguria si sta lentamente disgregando lasciando penetrare correnti umide di origine atlantica.

Nel corso del fine settimana lento aumento della nuvolosità sino al passaggio di una perturbazione con possibili precipitazioni nella giornata di lunedì

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 12 ottobre 2019

Mattinata nel complesso serena a parte velature sull’Imperiese e qualche nube bassa a ridosso delle Alpi Liguri, in attenuazione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta da ovest verso est con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Non si prevedono piogge.

Venti deboli da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve aumento. Valori che oscilleranno tra i 13 e i 24 gradi sulla costa e tra i 5 e i 21 gradi nell’entroterra.

Domenica 13 ottobre 2019

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, in prevalenza di tipo medio-alto senza precipitazioni. Il sole potrebbe essere visibile come dietro un vetro smerigliato.

Venti moderati da est/ sud-est sul Golfo, deboli sotto costa.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 14 ottobre 2019

Molto nuvoloso o coperto sull’intera regione, possibilità di qualche pioggia tra il Savonese e il Genovesato nel pomeriggio-sera. Temperature in lieve calo.