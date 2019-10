Genova – Strade allagate e pioggia molto forte dalla scorsa notte nel ponente genovese dove la situazione è abbastanza critica nel quartiere di Voltri.

Le forti precipitazioni, previste già dal pomeriggio di ieri ma che non hanno fatto chiudere le scuole se non questa mattina, intorno alle 7, stanno causando strade allagate e forti disagi alla circolazione anche sulla linea ferroviaria da e per Savona.

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione – in particolare per i temporali – sulla base delle previsioni Arpal.

Ecco di seguito le modalità e i tempi dell’allerta:

Gialla fino alle 15.00 nelle zone del ponente ligure dell’Imperiese mentre il Savonese, il Genovese e lo Spezzino (zone B, C, D, E) sono passate a livello Arancione fino alle 15.00 per poi tornare gialle dalle 15.00 alle 18.00.

Previsioni per oggi martedì 15 ottobre: dalle prime ore della notte rovesci e temporali forti con fenomeni organizzati e persistenti più probabili su BDE e parte occidentale di C. Precipitazioni diffuse in intensificazione da Ponente nel corso della mattinata con cumulate elevate ed intensità fino a molto forte accompagnate ancora da rovesci e temporali forti. Attenuazione dei fenomeni la sera a partire da

Ponente. Venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone. Mare localmente agitato su BC.

Mercoledì 16 ottobre: nelle prime ore del giorno mare

localmente agitato su C in scaduta.

Di seguito, la suddivisione delle zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia