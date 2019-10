Aumenta il flusso delle correnti umide meridionali sul nord Italia e sulla Liguria ed aumenta la nuvolosità e la possibilità di piovaschi isolati.

Nel fine settimana è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che potrebbe dare luogo a fenomeni anche piuttosto intensi.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 17 ottobre 2019

Su tutta la regione nuvolosità in aumento, maggiormente concentrata al mattino sul settore centro-orientale con piovaschi tra Genovese e Tigullio. Schiarite a ponente e sui versanti padani. Nel pomeriggio estensione della copertura nuvolosa a tutta la regione con qualche piovasco sul genovese e sullo Spezzino, asciutto sul resto della regione.

Venti deboli o moderati da sud.

Mare da molto mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, in lieve calo le massime con valori che oscilleranno tra i 16 e i 21 gradi sulla costa e tra gli 11 e i 16 gradi nell’entroterra.

Venerdì 18 ottobre 2019

Rovesci alternati a pause saranno possibili sul settore centrale al mattino, asciutto altrove. Nel pomeriggio estensione delle eventuali precipitazioni al levante, specie su Tigullio e aree interne, più asciutto a ponente con qualche schiarita.

Venti moderati tra sud e sud-est con locali rinforzi.

Mare mosso, localmente molto mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Sabato 19 ottobre 2019

Molto nuvoloso con piogge sparse e rovesci più persistenti sul settore centro-orientale.