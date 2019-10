Il rinforzo delle correnti umide meridionali determina cieli coperti con anche qualche precipitazione. Previste per sabato e domenica abbondanti precipitazioni.

In particolare nella giornata di domenica si prevedono forti temporali e la possibilità di allerte meteo di grado elevato.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore da Limet Liguria:

Venerdì 18 ottobre 2019

In mattinata rovesci sparsi interesseranno il tratto compreso tra il Savonese orientale e il Genovesato centrale, altrove cielo molto nuvoloso o coperto in un contesto asciutto.

Nel corso del pomeriggio piogge sparse sul settore centro-orientale della regione, dalla serata aumento delle precipitazioni su tutta la regione.

Venti: Moderati da sud sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Mari: Mosso.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo

Costa min: 16/19°C, max: 18/21°C

Interno min: 11/15°C, max: 12/16°C

Sabato 19 ottobre 2019

Fin dal mattino piogge sull’intera regione, anche a carattere di rovescio nell’entroterra del settore centrale.

Venti moderati da sud.

Mare mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Domenica 20 ottobre 2019

Al mattino forti rovesci temporaleschi interesseranno principalmente il settore centrale, nel corso del pomeriggio graduale estensione dei fenomeni intensi anche verso levante. A ponente piogge e temporali di moderata intensità.

Evoluzione da seguire con particolare attenzione nelle prossime ore.

Temperature stazionarie.