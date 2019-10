La depressione retrocede temporaneamente verso ovest consentendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia restano condizioni di instabilità che potranno portare altre nuvole e pioggia nei prossimi giorni.

Ecco le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 22 ottobre 2019

Al mattino ancora nubi sparse, sul ponente e segnatamente sulle relative zone interne, dove non si escludono ancora deboli piovaschi. Altrove generalmente asciutto, con cielo parzialmente nuvoloso e qualche apertura, più ampia sul levante. Tendenza a generale miglioramento con il passare delle ore a partire dal settore orientale; schiarite anche ampie nel pomeriggio in un contesto che si farà variabile su tutta la regione. Qualche addensamento si potrà attardare sui rilievi del ponente, ma senza fenomeni.

Venti: Da nord-est deboli o moderati a levante, moderati o tesi su centro-ponente, localmente forti su zone esposte del settore occidentale ed in mare aperto.

Mari: Generalmente mosso sotto costa, molto mosso al largo. Agitato il basso bacino occidentale.

Temperature: in lieve aumento nei valori massim

Costa min: 18/21°C, max: 22/24°C

Interno min: 11/16°C, max: 14/20°C

Mercoledì 23 ottobre 2019

Al mattino sereno o poco nuvoloso per locali velature. Nel corso della giornata parziale incremento della nuvolosità, con nubi in transito in un contesto comunque soleggiato. Ulteriore infittimento delle nubi in serata.

Venti: Da nord est, anche forte al mattino sul ponente e sul basso bacino occidentale ligure. Ruota da sud est a levante, ed in giornata anche sul settore centrale.

Mari: Stirato sotto costa a ponente, mosso altrove. Rimane molto mosso al largo.

Temperature: Stazionarie

Giovedì 24 ottobre 2019

Si ripropone la depressione stante una sua avanzata verso est. Saranno possibili pertanto precipitazioni e rovesci sparsi. Evoluzione da confermare.