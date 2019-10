Genova – Riattivata con disagi la circolazione sulle linee ferroviarie Genova – Milano e Genova – Torino, interessate dal forte maltempo.

Sulla Genova – Milano, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza.

Sulla Genova – Torino, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Prevista al momento una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria – Arquata.

Il programma dei treni in circolazione sarà consultabile su trenitalia.com.

Rimane interrotta la circolazione sulla Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Le squadre tecniche di RFI, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura

Qui di seguito il dettaglio delle modifiche alla circolazione previsto sulle linee Genova-Torino e Genova-Milano, consultabile anche al link sulla homepage di Trenitalia:

Linea Torino – Genova

Dettaglio treni cancellati e modificati:

IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45)

6051 Acqui Terme (05:20) – Genova Brignole (06:51) Cancellato e sostituito da BUS

2500 Genova Brignole (05:21) – Torino Porta Nuova (07:30) Origine da Alessandria

2500 Genova Brignole (05:21) – Torino Porta Nuova (07:30) Il treno a origine ad Alessandria (p.6:31).

21135 Novi Ligure (05:29) – Genova Brignole (06:57) Il treno ha origine ad Arquata (p. 05:43).

2501 Torino Porta Nuova (05:30) – Genova Brignole (07:39) Limitato Alessandria

21137 Novi Ligure (05:55) – Genova Brignole (07:30) Cancellato.

6053 Acqui Terme (06:04) – Genova Brignole (07:37) Il treno termina la corsa ad Ovada. Tra Ovada e Genova PP sostituito con BUS

6050 Genova Brignole (06:05) – Acqui Terme (07:28) Il treno ha origine da Ovada (p. 07:07).

6109 Alessandria (06:12) – Arquata Scrivia (06:39) Cancellato

2502 Genova Brignole (06:21) – Torino Porta Nuova (08:30) Regolare

2544 Novi Ligure (06:24) – Torino Porta Nuova (07:45) Regolare

2503 Torino Porta Nuova (06:30) – Genova Principe (08:30) Regolare

6111 Alessandria (06:48) – Genova Brignole (08:00) Regolare

2546 Novi Ligure (06:58) – Torino Porta Nuova (08:23) Regolare

6055 Acqui Terme (07:03) – Genova Brignole (08:36) Cancellato.

6052 Genova Brignole (07:05) – Acqui Terme (08:35) Il treno a origine da Ovada (p. 08:10).

6110 Arquata Scrivia (07:13) – Alessandria (07:40) Cancellato

2504 Genova Brignole (07:21) – Torino Porta Nuova (09:30) Regolare

2505 Torino Porta Nuova (07:30) – Genova Brignole (09:39) Limitato Alessandria

6057 Acqui Terme (07:40) – Genova Brignole (08:53) Il treno termina la corsa a Ovada.

6113 Alessandria (07:55) – Arquata Scrivia (08:22) Cancellato

2507 Torino Porta Nuova (08:20) – Genova Brignole (10:39) Regolare

2506 Genova Brignole (08:21) – Torino Porta Nuova (10:30) Origine da Alessandria

6112 Arquata Scrivia (08:38) – Alessandria (09:05) Cancellato

2508 Genova Brignole (09:30) – Torino Porta Nuova (11:30) Regolare

Linea Milano – Genova: traffico rallentato dalle ore 5:45 per condizioni meteo critiche

Treni cancellati:

IC 658 Livorno Centrale (5:25) – Milano Centrale (9:57)

IC 745/746 Ventimiglia (11:03) – Milano Centrale (14:53)

EC 141 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (11:14)