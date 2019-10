Genova – E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà per parte della giornata, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di allerta arancione (intermedio) su tutta la Liguria.

Il maltempo porterà abbondanti precipitazioni a carattere temporalesco su un territorio già piuttosto martoriato per quanto riguarda la capacità del terreno di assorbire altra acqua dopo i nubifragi degli scorsi giorni.

Una situazione molto delicata che ha consigliato in molti comuni della Liguria la chiusura delle scuole.

Scuole di ogni ordine e grado regolarmente aperte, invece, nel Comune di Genova.

Dopo la consultazione all’alba delle ultime previsioni meteo la civica amministrazione ha confermato la regolarità delle lezioni per gli studenti genovesi nonostante lo stato di allerta arancione su tutta la Liguria.

Ecco le modalità dell’allerta:

Ponente regionale fino Noli (zona A): ARANCIONE fino alle 15 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura (zone B-D): ARANCIONE fino alle 18 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

Levante regionale da Portofino ed entroterra dalla valle Scrivia a levante (zone C-E): ARANCIONE fino alle 18 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

Il maltempo che interessa la nostra regione ha origine da una struttura depressionaria presente sul Mediterraneo Occidentale, che rinvigorisce il flusso dai quadranti meridionali sulla Liguria.

Si prevede un tipico passaggio frontale con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco forte, che attraverserà tutta la Liguria in circa dodici ore, seguito da una fase di occlusione con instabilità post-frontale.

Le caratteristiche sono quelle di una struttura ben organizzata anche in quota e non è esclusa la formazione di fenomeni forti che dal mare possano raggiungere la terraferma. Il fronte sarà ostacolato nel suo procedere dall’alta pressione sui Balcani, e sembra inevitabile la formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure: un’evoluzione che implica ancora condizioni di instabilità sulla Liguria, con possibili convergenze in formazione a partire dalla parte centrale della giornata.

Ricordando che l’allerta meteo è emanata per i possibili effetti al suolo causati dalle precipitazioni e che l’arancione per temporali è il massimo grado di allertamento per questo tipo di eventi meteo, ecco i fenomeni previsti dall’avviso meteorologico emanato questa mattina:

Giovedì 24 ottobre: Il passaggio di una potente perturbazione porta condizioni di severo maltempo. Segnaliamo fin dalle prime ore della notte temporali forti anche organizzati che interesseranno diffusamente la Liguria estendendosi da ABD alle zone di Levante (CE); possibili locali fenomeni forti anche nel pomeriggio in particolare su BCDE. Quantitativi cumulati di pioggia elevati su tutte le zone. Mare molto mosso o localmente agitato su A. Venti rafficati e forti 50-60km/h da Nord su AD, da Sud-Est su BE; di burrasca 60-70km/h da Sud-Est su C.

Venerdì 25 ottobre: Precipitazioni residue di debole intensità in esaurimento nelle prime ore della notte. Venti da Nord localmente forti (50-60km/h) e rafficati su ABD.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Chi vuole rimanere sempre aggiornato sulle notizie della Liguria ha a disposizione anche un canale Telegram dedicato alle notizie pubblicate sul sito LiguriaOggi.

Il canale è disponibile a questo indirizzo: https://t.me/liguriaoggi

Una volta iscritti una notifica push vi avviserà non appena viene pubblicato un nuovo articolo sul sito, fornendo inoltre un breve estratto delle prime righe in modo da leggerne l’anteprima. Seguendo poi il link che accompagnerà la notifica atterrerete direttamente sul sito di LiguriaOggi.it per leggere l’intero articolo.

E’ un sistema semplice ma allo stesso tempo utile per rimanere aggiornati in tempo reale senza necessariamente doversi collegare ai nostri canali social.