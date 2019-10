Allerta per il maltempo cessata in tutta la Liguria dove, alle 3 della scorsa notte, sono cessate le condizioni meteo che impensierivano i previsori meteo.

Lentamente la perturbazione che ha interessato la nostra regione si sta allontanando e migliorano di conseguenza le condizioni meteo.

Resta la conta dei danni che è ancora una volta piuttosto grave, in particolare nella zona di Rossiglione, Campo Ligure e Masone dove le precipitazioni degli ultimi 10 giorni hanno fatto registrare un nuovo record visto che l’intero quota annuale che mediamente si abbatte sulla Liguria è caduta in questo breve periodo.

Condizioni che hanno reso molto fragile il territorio che non ha retto l’enorme qauntità d’acqua ed una volta saturato non è più riuscito a scaricare. Di qui la spiegazione per i numerosi movimenti franosi anche in assenza di piogge torrenziali.

Ancora una volta l’attenzione è puntata alla manutenzione del territorio che manca o è realizzata con fondi insufficienti e con impegno quasi nullo da parte di chi dovrebbe invece provvedere.