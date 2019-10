Il graduale rinforzo dell’alta pressione, favorisce un netto miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 25 ottobre 2019

Tra la notte e il primo mattino qualche precipitazione interesserà l’entroterra, successivamente rapido esaurimento dei fenomeni. Altrove cieli molto nuvolosi o coperti.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità meno compatta e velature diffuse, ampie schiarite a partire da metà/tardo pomeriggio.

Venti deboli o moderati da nord fino al tardo pomeriggio, poi rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele.

Mare mosso sotto-costa e molto mosso al largo fino a sera, poi stirato sotto-costa e mosso sul Golfo.

Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.

Costa min: 14/16°C, max: 18/23°C

Interno min: 11/14°C, max: 13/19°C

Sabato 26 ottobre 2019

Soleggiato per l’intera giornata, fatta eccezione per qualche addensamento mattutino sui rilievi del settore centrale.

Venti forti da nord al mattino sul centro-ponente, in attenuazione nel corso della giornata.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Domenica 27 ottobre 2019

Cielo sereno sull’intera regione, da segnalare la presenza di qualche velatura dalla sera. Temperature stazionarie.