Campomorone (Genova) – Arriva domenica 27 ottobre, a partire dalle ore 16, la visita guidata per famiglie del Museo delle Marionette di Campomorone.

Organizzata dall’ADM – Associazione Didattica Museale l’evento offre una speciale panoramica della struttura di Palazzo Balbi con un inedito spettacolo dal titolo “Tutti pu-pazzi per le marionette”.

Il gufo Melchiorre, la pecorella Erminia e i loro amici guideranno i bimbi dai 4 anni in su alla scoperta del Museo e dei segreti delle marionette. Una grande occasione per trascorrere un pomeriggio in compagnia, tra i bellissimi pezzi della collezione di Angelo Cenderelli, ideatore, costruttore e scenografo di un proprio teatro delle marionette.

Per partecipare alla visita gratuita sarà necessario prenotarsi tramite l’apposito modulo disponibile sul sito dell’ADM.