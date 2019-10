Fine settimana nel complesso soleggiato e con temperature superiori alla media del periodo stante il rinforzo dell’alta pressione sull’Italia.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 26 ottobre 2019

Bel tempo su tutta la regione se si eccettua qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.

Venti: Moderati da nord al mattino con qualche rinforzo tra Savona e Genova; attenuazione del vento nel pomeriggio fino a debole in serata.

Mari: Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime specie lungo le coste.

Costa min: 14/17°C, max: 21/25°C

Interno min: 10/14°C, max: 15/21°C

Domenica 27 ottobre 2019

Soleggiato per l’intera giornata a parte l’arrivo di sottili velature in serata senza conseguenze.

Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve calo lungo le coste, stazionarie nelle aree interne.

Lunedì 28 ottobre 2019

Aumento della nuvolosità su tutta la regione, senza precipitazioni. Lieve calo delle temperature.