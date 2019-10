Correnti d’aria fredda scendono verso l’Europa centrale dal Nord portando nuvole e qualche precipitazione sparsa nelle prossime ore.

Ecco le previsioni di Limet Liguria:

Lunedì 28 ottobre 2019

Giornata contraddistinta da nuvolosità diffusa su tutta la regione. Qualche apertura sarà comunque possibile nel corso della giornata, più ampia ai lati regionali, specie quello occidentale. Basso il rischio di precipitazioni.

Venti: .Da sud est deboli o moderati

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In calo

Costa: min +14/+17°C, max: +18/+22°C

Interno: min +7/+14°C, max: +17/+19°C

Martedì 29 ottobre 2019

Molto nuvoloso o coperto al mattino, quando sarà possibile qualche localizzato piovasco di poco conto sul settore centro-orientale. Qualche apertura a ponente. In giornata sempre molte nubi in un contesto in prevalenza asciutto. Verso sera nubi nuovamente compatte quando non si eslude qualche pioggia disorganizzata su centro-est regionale.

Venti da sud est.

Mare generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie.

Mercoledì 30 ottobre 2019

Ancora molte nubi con qualche pioggia non esclusa nella prima parte della giornata su centro est regionale. Migliora nel pomeriggio. Vento in rotazione da nord. Evoluzione da confermare