Aria fresca continentale confluisce sul Mar Ligure con correnti più miti di matrice mediterranea. Sulla Liguria condizioni di moderata instabilità con fenomeni più intensi relegati in mare aperto. Generale peggioramento nella giornata di sabato con piogge anche intense.

Ecco le previsioni nel dettaglio di Limet Liguria:

Giovedì 31 ottobre 2019

Su tutta la regione cielo molto nuvoloso. Rovesci o temporali saranno possibili in mare aperto con locali estensioni al mattino sulla costa imperiese e nel pomeriggio sull’area spezzina. Altrove piogge deboli o sgocciolii poco consistenti, più probabili lungo le coste, qualche schiarita a metà giornata sul settore centrale. Generale attenuazione dei fenomeni dopo il tramonto con schiarite più decise.

Venti: Da moderati a forti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, più deboli altrove.

Mari: Poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In diminuzione con valori che oscilleranno tra i 12 e i 18 gradi sulla costa e tra i 7 e i 15 nell’entroterra.

Venerdì 1 novembre 2019

Nubi sparse piuttosto compatte saranno presenti sui versanti padani centro-occidentali e sulle Alpi Liguri senza precipitazioni. Sul resto della Liguria cielo poco nuvoloso con belle schiarite lungo le coste del levante. Generale aumento della nuvolosità in serata ad iniziare da ovest, senza fenomeni.

Venti: Forti da nord al mattino nel tratto di costa tra Savona e Genova, deboli altrove. Progressivo indebolimento nel pomeriggio e rotazione a sud su tutta la regione in serata.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo, in temporaneo calo nel pomeriggio.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime.

Sabato 2 novembre 2019

Condizioni di tempo perturbato con piogge intense specie sull’Imperiese e il levante, venti forti sul mare, temperature in calo.