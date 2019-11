E’ scattata alla mezzanotte l’allerta arancione nella zona del Levante ligure mentre, nella notte, un forte temporale si è abbattuto sulla zona di Genova che è invece rimasta in allerta gialla.

Ieri la protezione civile regionale ha innalzato e modificato lo stato di allerta a seguito delle nuove previsioni Arpal ed ha innalzato lo stato di allerta nella zona del Levante.

Questa la situazione di oggi, domenica 3 novembre:

Zone A e D (Ponente regionale): Allerta Gialla per i piccoli e medi bacini sino alle 18 di oggi, domenica 3 novembre

Zona B (Settore centrale della Liguria): Allerta Gialla sino alle 18 di oggi, domenica 3 novembre

Zone C ed E (Levante regionale ed entroterra): per i piccoli e medi bacini Allerta Arancione sino alle 15 di oggi, domenica 3 novembre e gialla sino alle 18.

Per i grandi Bacini allerta gialla sino alle 8 di oggi, domenica 3 novembre e poi arancione sino alle 20.

queste le previsioni meteo:

DOMENICA 3 NOVEMBRE: già dalla notte il passaggio di un nuovo fronte perturbato determina piogge di intensità moderata su B, C, E e quantitativi significativi su A, B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Venti forti da Sud-Ovest su A, C, E con raffiche fino 60-70 km/h. In serata possibili raffiche fino 50-60 km/h da Nord-Ovest su B, D e parte orientale di A. Mare in aumento fino agitato dal mattino per onda da Sud-Ovest con mareggiata di Libeccio lungo le coste esposte di A, B, C.

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE: nuovo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con le prime piogge anche a carattere di rovescio e quantitativi significativi su C. Venti forti da Sud, Sud-Ovest su tutte le zone con possibili raffiche fino a burrasca (60-70 km/h), in particolare sui capi esposti e sui crinali. Mare in aumento fino a molto agitato su B, C con mareggiata intensa di Libeccio (periodo 9-10 sec), agitato su A con mareggiata di Libeccio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

