Si allontana il fronte che ha impegnato la Liguria nella giornata di Domenica, consentendo così un miglioramento. Settimana che tuttavia rimarrà piuttosto instabile stante la circolazione ciclonica presente, con maggiori effetti sul settore orientale.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 4 novembre 2019

Al mattino belle schiarite, più ampie su centro-ponente. Qualche addensamento ancora sul levante, in particolare a ridosso dei rilievi con residue precipitazioni. In giornata soleggiato lungo le coste, seppur con alcune nubi sparse, che risulteranno sempre più diffuse sul settore orientale della regione. Nelle zone interne qualche nube in più, specie in quelle del levante confinanti con l’Emilia e la Toscana, dove non si esclude qualche rovescio. Nuovo generale incremento della nuvolosità in serata su centro levante.

Venti: Da sud ovest moderati o tesi. Forti al largo.

Mari: Molto mosso. Agitato al largo.

Temperature: In aumento

Costa: min +10/+14°C, max: +15/+19°

Interno: min +2/+11°C, max: +5/+15°C

Martedì 5 novembre 2019

Al mattino nubi diffuse su centro levante, qualche pioggia o rovescio possibile, più probabile nella prima parte di giornata. A ponente tempo più asciutto con qualche schiarita. Migliora nella seconda parte di giornata con schiarite che risulteranno più ampie e diffuse sul settore occidentale.

Venti: Ancora tesi da sud ovest.

Mari: Mossi.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Mercoledì 6 novembre 2019

Permane un tempo variabile con note instabili sempre più probabili a levante.