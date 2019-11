Il passaggio di una serie di correnti fredde di origine nord-atlantiche causa una spiccata variabilità e pioggia sulla Liguria.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 5 novembre 2019

Al mattino precipitazioni anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale della regione, dal capoluogo verso La Spezia. Più a ovest precipitazioni più deboli e passeggere. Già nel corso della mattinata avanzeranno le prime schiarite da ponente, mentre a levante le piogge andranno esaurendosi. Nel pomeriggio cielo per lo più sereno su Imperiese, qualche nube passeggera altrove, mentre la nuvolosità sarà più compatta tra Tigullio e Spezzino dove non si esclude qualche debole ed isolato acquazzone.

Venti: forti da sud-ovest con raffiche a burrasca al largo in serata.

Mari: Agitato al mattino sul centro-levante. Moto ondoso in aumento nel corso del pomeriggio. Mare molto agitato sui bacini di levante in serata, molto mosso o agitato altrove.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +11/+14°C, max: +17/+21°C

Interno: min +2/+8°C, max: +14/+18°C

Mercoledì 6 novembre 2019

Al mattino nubi diffuse su centro levante, qualche pioggia o rovescio possibile, più probabile nella prima parte di giornata. A ponente tempo più variabile. Migliora nella seconda parte di giornata con schiarite che risulteranno più ampie e diffuse sul settore occidentale.

Venti: da sud-ovest ma in calo rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio ventilazione settentrionale su gran parte della regione.

Mari: molto mosso al mattino, mosso dal pomeriggio.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Giovedì 7 novembre 2019

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque. Aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata con nuove piogge sul centro-levante.