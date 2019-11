Genova – Fuochi artificiali in piazza De Ferrari rinviati a causa del maltempo. Regione Liguria comunica che lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera, giovedì 7 novembre in occasione della prima del musical “Aggiungi un posto a tavola” al Carlo Felice, è rimandato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo.

Rimandata dunque anche l’animazione pomeridiana in attesa dei fuochi d’artificio con la degustazione di farinata e birra artigianale.