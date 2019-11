Ancora condizioni di estrema variabilità ed instabilità sulla Liguria, con schiarite alternate ad annuvolamenti e precipitazioni.

Le correnti fredde che stanno attraversando la nostra regione potrebbero portare un leggero temporaneo miglioramento nella giornata di domani ma il peggioramento è in arrivo e potrebbe portare anche nevicate sui rilievi.

Queste le previsioni per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 12 novembre 2019

Copertura ancora compatta a levante e lungo il versante nord dell’Appennino durante la notte e al primo mattino; nel corso della giornata schiarite ad iniziare dalla Rivera di ponente, in successiva estensione al resto della costa. Entro sera nuova intensificazione della copertura nuvolosa ad iniziare dallo spezzino e dal Tigullio in propagazione verso ponente a cui saranno associate deboli precipitazioni. Quota neve oltre i 1400 m.

Venti: sostenuti settentrionali, con raffiche anche intense

Mari: mosso sotto-costa a levante, mosso a ponente fino a molto mosso su Capo Mele; generalmente agitato al largo, moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: in aumento di qualche punto i valori in quota; aumentano le massime sulla Riviera di Ponente.

Costa: min 8/12°C, max: 11/15°C

Interno: min -1/7°C, max: 2/12°C

Mercoledì 13 novembre 2019

Residui addensamenti sul settore orientale, specialmente lungo la catena appenninica; in giornata schiarite più ampie lato costa.

Venti: inizialmente settentrionali, residui rinforzi sul settore centrale; si impostano da ovest-sud-ovest al largo dal pomeriggio, rinforzi su Capo Corso.

Mari: molto mosso al largo per onda incrociata; onda lunga da sud-ovest aumento dal pomeriggio/sera su costa del Tigullio e litorale spezzino.

Temperature: in calo nelle zone interne, specie sui rilievi appenninici; in aumento le massime costiere sul Genovesato.

Giovedì 14 novembre 2019

Dalla sera forte scirocco in risalita dall’alto Tirreno; non si escludono raffiche fino a burrasca; mare in rapido aumento ad agitato.

Condizioni di cielo variabile in giornata, occasione per schiarite lato costa; dal pomeriggio sera rapida intensificazione della nuvolosità ad iniziare da ponente; precipitazioni diffuse specie nell’imperiese e savonese interno; quota neve in calo.