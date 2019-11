Genova – La breve pausa soleggiata che stiamo vivendo oggi sarà, purtroppo, solo una parentesi, in attesa dell’intenso peggioramento atteso per la giornata di domani, giovedì. Tra il pomeriggio e la sera, infatti, piogge diffuse, temporali anche forti interesseranno tutta la regione a iniziare dal Ponente. Le basse temperature favoriranno anche le nevicate che potranno raggiungere quote collinari nelle zone interne del centro Ponente.

Arpal ha quindi emanato l’allerta meteo gialla per piogge diffuse, temporali ma anche neve con questa scansione oraria:

Pontente regionale fino a Noli (zona A): allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle 15.00 alle 24.00 di domani, giovedì 14 novembre,

Bacini padani di pontente (zona D): allerta gialla per piogge diffuse, temporali e neve dalle 18.00 alle 24.00 di domani;

Entroterra di centro levante e levante regionale (zone C ed E): allerta gialla per temporali dalle 21.00 alle 24.00 di domani.

Nella giornata di domani saranno effettuate ulteriori valutazioni alla luce delle ultime uscite modellistiche.

Da domani e fino alla prima parte della giornata di venerdì la Liguria sarà, dunque, interessata da un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione nord atlantica che richiamerà correnti meridionali umide sul centro Levante . Sul centro Ponente, invece, avremo l’ingresso di aria fredda dalla Pianura Padana che favorirà un calo della quota neve. Questo contrasto termico determinerà una spiccata instabilità su tutta la regione con la possibilità di temporali anche forti. Sempre domani avremo venti di burrasca da Sud Est sul Levante della regione, forti a Ponente con le prime mareggiate , dalla serata di domani, da Sud/Sud Ovest su tutta la regione.

Intanto, la scorsa notte, termometri sottozero in diverse località dell’entroterra regionale: -3.9 a Colle di Nava (Imperia) e Calizzano (Savona), -2.9 a Sassello (Savona), -2.8 a Valzemola (Savona), -2.6 a Ferrania (Savona). Sempre nel savonese da segnalare i -1.3 di Cairo Montenotte mentre, in provincia di Genova il valore più basso è stato registrato a Pratomollo con -1.6 e, nello spezzino, a Scurtabò e Cuccarello con 2.5 gradi.

Ecco i fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani e contenuti nell’avviso meteorologico emesso da Arpal:

Domani, giovedì 14 novembre: Dal pomeriggio un sistema frontale attraversa la regione da Ponente verso Levante determinando piogge di intensità fino a forte con cumulate elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Quota neve in calo fino a fondo valle con interessamento dei tratti autostradali su D, accumuli moderati a quote collinari. Vento di burrasca da sudest su BC, forte su A. Aumento del moto ondoso con mareggiate per onda da sud/sud-est.

Dopodomani, venerdì 15 novembre: A seguito del passaggio frontale sono attese fino al mattino precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con residua instabilità. Vento forte da nord su AB dal pomeriggio, forte da sud fino alle prime ore del mattino su C. Mareggiate su tutte le coste per onda da sud /sud-est. moto ondoso in calo dalla tarda mattina.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.