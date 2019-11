Allerta gialla dalla mezzanotte nel levante della Liguria dove sono attese piogge diffuse mentre nell’entroterra, nelle zone della Valle Bormida, Valle Stura, val Trebbia, valle Scrivia e val d’Aveto è scattata alle 2 della scorsa notte lo stato di allerta gialla per neve.

Nel Levante l’allerta termina alle ore 15 di oggi, domenica 17 novembre; per quanto riguarda l’allerta neve nell’entroterra termina alle ore 12 sempre di oggi domenica 17 novembre.

La situazione nella notte– Deboli piogge hanno interessato parte del savonese, il centro ma soprattutto il Levante della regione: cumulata oraria massima, 9 millimetri a Bargone, comune di Casarza Ligure (Genova) dove nelle ultime sei ore sono caduti 39.4 millimetri. Da segnalare, sul versante toscano del Magra, 41 millimetri a Patigno. Nelle altre zone da segnalare 17.8 millimetri a Loco Carchelli (Genova) e 13.2 a Dego-Girini (Savona).

I venti settentrionali sono forti con raffiche: sui rilievi toccati i 141.5 km/h al Lago di Giacopiane, in costa 95.5 a Fontana Fresca. A Genova toccati gli 86.4 a Monte Pennello e i 74.5 al Porto Antico. Per quanto riguarda le temperature: sottozero in diverse stazioni con la punta più bassa a Poggio Fearza (Imperia) con -3.1. Ecco alcuni valori: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.0, Cairo Montenotte 4.9, Savona Istituto Nautico 9.2, Campo Ligure 6.0, Genova Centro Funzionale 9.4, Busalla 5.7, Chiavari 9.2, Santo Stefano d’Aveto 0.1, Varese Ligure 5.0, La Spezia 8.4.

Queste le previsioni meteo Arpal

DOMENICA 17 NOVEMBRE – Dal pomeriggio possibili temporali forti sul Ponente e nelle valli Stura e Bormida. Fino al mattino possibili deboli nevicate sulle valli dell’entroterra oltre i 300-500 m, localmente moderate. Piogge con cumulate fino a significative sul Centro, elevate sul Levante e valli Trebbia, Scrivia e d’Aveto. Venti forti settentrionali sul Ponente e valli tra genovesato e spezzino fino a 50-60 km/h, di burrasca sul Centro-Levante e valli Bormida e Stura fino 60-70 km/h con raffiche fino a 90 km/h. Dal pomeriggio rotazione dei venti a libeccio e mare in aumento fino ad agitato sul Centro-Levante e lungo i capi esposti di Ponente per onda da sud-ovest con periodo 7-8 secondi, mareggiate di libeccio sul Centro-Levante.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE: Durante le ore notturne saranno possibili rovesci e temporali con bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Levante compreso le ralite vallate, possibili allagamenti localizzati, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti, osservare le opportune norme di autoprotezione. Dal pomeriggio peggiora sul Levnte con piogge diffuse e cumulate fino a significative. In serata rinforzo dei venti da nord sulla zona del Centro-Ponente fino a forti 40-50 km/h. Mare agitato sul Levante fino al mattino con residue mareggiate di libeccio, in successivo calo.