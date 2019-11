Recco – Una nuova fase di peggioramento del maltempo è in procinto di interessare il bacino B che include anche il territorio del Comune di Recco. Sono attese piogge di forte intensità a carattere temporalesco, l’Arpal ha emanato l’allerta meteo con le seguenti modalità: allerta gialla oggi lunedì 18 novembre, dalle ore 18 alle 21, e allerta arancione dalle ore 21 di oggi alle 15 di domani martedì 19 novembre. “Per il momento abbiamo disposto solo la chiusura dell’asilo di via Milano – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi – che sorge nei pressi del torrente Recco. Le altre scuole resteranno aperte, però il monitoraggio sull’evoluzione meteo resterà costante e in caso di necessità saranno interdette tutte le attività”. Le disposizioni saranno comunicate attraverso il sito ufficiale www.comune.recco.ge.it, la pagina Facebook del Comune, gli altri social networks e attraverso la app dedicata InforMAPP.

Nell’ordinanza predisposta dal sindaco Gandolfo le altre strutture pubbliche e private non chiuderanno: “L’apertura dell’impianto è comunque subordinata alla preventiva comunicazione del ‘responsabile di struttura’ al Centro Operativo Comunale dei numeri telefonici di riferimento, nonché del numero delle persone presenti nella struttura”.

Durante l’allerta sono vietate le manifestazioni che si svolgono all’aperto e le attività nautiche, compresa la pratica del surf, vietato anche l’accesso agli arenili, moli e scogliere.