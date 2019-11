Genova – Le piogge consistenti che continuano a interessare Genova hanno spinto la Protezione Civile a prolungare l’allerta meteo arancione dopo le previsioni di Arpal.

Frane e smottamenti sono segnalati in giro per la città e il maltempo ha spinto il Comune di Genova a chiudere alcune strutture museali per la giornata di domani in modo da poter svolgere le verifiche tecniche del caso.

Porte chiuse quindi al Museo di Sant’Agostino, al Museo d’Arte Orientale Chiossone, al Museo di Storia Naturale Doria e al Museo delle Culture del Mondo – Castello D’Albertis.