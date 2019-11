Rimonta anticiclonica sul nord Italia di breve durata: infatti mercoledì è atteso il transito di un nuovo fronte che interesserà anche la nostra regione.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 26 novembre 2019

Al mattino passaggio innocuo di velature sulla nostra regione, mentre nel corso della mattinata vi sarà un aumento graduale delle nubi basse sul settore centrale. Nel pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, mentre in serata non si escludono locali piovaschi sul settore centro-orientale, tra il Genovese e lo Spezzino

Venti: deboli settentrionali al mattino, si faranno più moderati nel pomeriggio e in rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel corso della giornata. Mare molto mosso in serata.

Temperature: In calo

Costa: min +9/+13°C, max: +14/+17°C;

Interno: min +6/+10°C, max: +10/+16°C

Mercoledì 27 novembre 2019

Fronte atlantico in transito. Pioggia soprattutto al mattino che interesserà in particolar modo il settore centro-orientale. Possibili problemi legati a movimenti franosi del terreno. Nel corso del pomeriggio schiarite in avanzamento da ovest.

Venti: tesi o forti da sud.

Mari: agitato.

Temperature: in calo ovunque.

Giovedì 28 novembre 2019

Forte libeccio al largo porta mareggiate sui bacini del Levante.

Ampie schiarite ovunque.