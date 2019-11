Torna l’emergenza maltempo in Liguria dove è stato diramato lo stato di allerta arancione per precipitazioni anche piuttosto intense e diversi Comuni della regione hanno deciso di tenere le scuole chiuse per precauzione.

A Genova tutte le scuole saranno aperte regolarmente tranne la “Giacomo Canepa” di Crevari, nel ponente genovese, dove i disagi sono causati dalla difficoltà a raggiungere l’edificio scolastico più che per il maltempo.

Questo invece l’elenco dei comuni che hanno preferito tenere le scuole chiuse:

Ameglia

Arcola

Beverino

Bolano

Borghetto di Vara

Calice al Cornoviglio

Camogli

Campomorone

Casella

Ceranesi

Deiva Marina

Follo

Framura

Lavagna

Lerici

Levanto

Mignanego

Moconesi

Monterosso

Porto Venere

Rapallo

Recco

Riomaggiore

Ricco del Golfo

Santa Margherita

Sestri Levante

Vado Ligure

Varazze

Varese Ligure

Vernazza

Vezzano Ligure

La Spezia ha deciso per la sospensione delle lezioni per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia. Per tutti gli altri istituti scolastici del Comune della Spezia regolare attività didattica.

A Chiavari aperte, eccetto gli istituti, di ogni ordine e grado ivi inclusi asili nido pubblici e privati, site presso i seguenti immobili: Istituto Assarotti in Viale Millo 4, Via Castagnola 11-15A, Via Santa Chiara 20.

– A Carasco, Castelnuovo, Cogorno, Luni e Leivi resteranno invece aperte così come in Val d’Aveto a Rezzoaglio e Santo Stefano. Aperte anche in Valle Stura, a Sant’Olcese, Serra Ricco, Spotorno.

– A Santa Margherita Ligure oltre alle scuole resteranno chiusi anche gli impianti sportivi, i parchi, i cimiteri, Villa Durazzo, la biblioteca comunale, il centro diurno.