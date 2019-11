Un leggero miglioramento nelle condizioni meteo sul nord Italia porterà una “pausa” nel maltempo almeno sino a sabato ma già per domenica è previsto un peggioramento che riporterà la pioggia.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 29 novembre 2019

Al primo mattino della nuvolosità interesserà l’entroterra del centro-levante e lo Spezzino, ma sarà in graduale dissolvimento con il passare delle ore; generalmente sereno altrove. Soleggiato su tutta la regione nel pomeriggio

Venti moderati o forti da ovest al largo, tra deboli e moderati da sud sotto-costa.

Mare molto mosso a levante in graduale scaduta, mosso a ponente.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min 8/12°C, max: 16/18°C.

Interno: min -1/7°C, max: 11/14°C.

Sabato 30 novembre 2019

Nel corso della giornata aumento della nuvolosità da ovest verso est, cielo coperto sull’intera regione in serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali a ponente, da sud-est a levante.

Mare poco mosso a ponente, mosso a levante.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Domenica 1 dicembre 2019

Una nuova perturbazione passerà sulla Liguria portando piogge diffuse e a tratti persistenti. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti forti da nord a ponente e da sud-est sul centro-levante.