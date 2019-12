Le correnti fredde in arrivo dal nord Europa tengono lontane le nuvole ancora per qualcje giorno.

Almeno sino a giovedì condizioni di cielo in prevalenza sereno. Venerdì aumento della nuvolosità nella zona del Levante ligure.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 4 dicembre 2019

Al mattino cielo sereno su tutta la regione. A partire dalla tarda mattinata e per il resto della giornata velature in transito da sud

Venti: forti da nord, rinforzi fino a burrasca tra Capo Mele e Voltrese, sui valici appenninici esposti ed in generale sul Mar Ligure centro-occidentale al largo.

Mari: stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: generalmente stazionarie

Costa: min +7/+11°C, max: +12/+17°C

Interno: min +1/+6°C, max: +8/+13°C.

Giovedì 5 dicembre 2019

Cielo velato per gran parte della giornata e venti ancora forti e settentrionali.

Mare generalmente mosso o molto mosso al largo, stirato sottocosta

Temperature in leggero aumento.

Venerdì 6 dicembre 2019

Cielo sereno poco nuvoloso sul centro ponente, qualche addensamento più consistente a levante