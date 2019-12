Correnti umide nei bassi strati interesseranno la nostra regione per tutto il fine settimana, determinando annuvolamenti soprattutto sul settore centro-orientale associati a qualche sporadica precipitazione.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 7 dicembre 2019

Giornata in prevalenza nuvolosa dal Savonese verso levante. Non si esclude qualche pioggia di notte e al primo mattino tra Genovese e Tigullio.

Nel pomeriggio-sera locali piogge saranno invece probabili sul Tigullio orientale e sullo Spezzino. Ampie schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e Valle Bormida occidentale.

Venti moderati da sud-sud ovest sullo Spezzino, tendenti a piegare da sud-est sul settore centrale e da nord-est sull’Imperiese.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento co valori che oscilleranno tra i 10 e i 18 gradi sulla costa e tra i 4 e il 15 gradi nell’entroterra.

Domenica 8 dicembre 2019

Ancora nubi piuttosto compatte dal Savonese orientale verso est con rischio di qualche debole pioggia sul levante della regione. Più soleggiato l’Imperiese e il Savonese di ponente per l’intera giornata.

Venti in genere moderati da sud-ovest

Mare mosso, localmente molto mosso a levante e al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 9 dicembre 2019

Non cambia la situazione: ancora nubi e rischio di qualche pioggia sul settore centro-orientale in un contesto mite. Maggiori schiarite su Imperiese e Savonese occidentale. Mare molto mosso.