Ancora correnti umide meridionali in azione sulla Liguria, con nubi diffuse e qualche debole piovasco. Ad inizio settimana correnti più secche, in un contesto moderatamente fresco per il periodo.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Domenica 8 dicembre 2019

Nubi diffuse sulla nostra regione, compatte su savonese orientale, genovese e spezzino, con pioviggine o qualche debole piovasco, specie in prossimità dei rilievi. Tempo migliore sull’estremo ponente, con ampie schiarite soleggiate.

Venti deboli da sud-ovest sull’imperiese, moderati da sud/sud-est sul centro-levante,

Mare al mattino poco mosso a ponente, mosso sul centro-levante, moto ondoso in aumento in giornata. Diverrà molto mosso in serata.

Temperature: Pressochè stazionarie

Costa: min +10/+12°C, max: +13/+18°C

Interno: min -1/+6°C, max: +7/+15°C.

Lunedì 9 dicembre 2019

Al mattino ancora nubi basse sul medio ed estremo levante, in progressivo dissolvimento in giornata a favore di una nuvolosità di tipo alto.

Venti al mattino deboli da sud/sud-ovest a levante, in progressiva rotazione a nord-ovest da ponente a levante in giornata, con rinforzi tra Savona e Genova e sui crinali montuosi esposti.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo, fino ad agitato sul medio-basso Ligure/nord Capo Corso per onda lunga da ovest/sud-ovest.

Temperature in calo, più marcato sui rilievi.

Martedì 10 dicembre 2019

Giornata stabile e soleggiata, ma piuttosto ventosa, specie tra Savona e Genova e sui crinali montuosi.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie od in ulteriore lieve calo.