Ancora instabilità sulla Liguria con una depressione che si porta verso il centro-sud mentre da ovest avremo un netto rinforzo dell’alta pressione.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 10 dicembre 2019

Cielo prevalentemente sereno, fatta eccezione qualche velatura in transito da nord nel primo mattino. Rimangono soleggiati anche il pomeriggio e la sera.

Venti in rinforzo da nord con raffiche fino a burrasca forte, soprattutto al mattino, in particolare negli sbocchi vallivi del centro-ponente e al largo.

Mare stirato sottocosta, molto mosso o agitato al largo. Moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio.

Temperature: In aumento lungo la fascia costiera

Costa: min +10/+14°C, max: +16/+21°C

Interno: min +3/+8°C, max: +10/+15°C.

Mercoledì 11 dicembre 2019

Graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Possibili piovaschi su gran parte della regione, più probabili sul settore centro-orientale nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati da nord

Mare poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento dal pomeriggio per onda da sud-ovest.

Temperature: In calo.

Giovedì 12 dicembre 2019

Cielo parzialmente nuvoloso su gran parte della regione.