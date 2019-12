Una nuova perturbazione atlantica transiterà rapidamente lungo la Francia sconfinando sul nord-ovest italiano.

In Liguria tornano le nubi e qualche debole precipitazione in serata, ma attenzione alla quota neve.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria

Mercoledì 11 dicembre 2019

Cielo inizialmente sereno. Nel corso della giornata comparsa di velature sull’estremo ponente in progressiva estensione a levante.

Entro sera nuvolosità diffusa su tutta la regione con possibili deboli precipitazioni, più probabili sul medio-levante, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 m, localmente a quote inferiori in caso di fenomeni più organizzati.

Venti: residui refoli di tramontana sul settore centrale a cavallo della mezzanotte, brezze a seguire; si impostano da sud-ovest nel corso del pomeriggio, moderati/tesi al largo; rinforzi verso Capo Corso.

Mari: durante la notte e al mattino mosso al largo, poco mosso sotto-costa; dal pomeriggio/sera in rapido aumento da sud-ovest, fino a diventare molto mosso il bacino ovest.

Temperature: in diminuzione sia le minime che le massime

Costa: min +3/10°C, max: 9/13°C.

Interno: min -2/+8°C, max: +4/12°C.

Giovedì 12 dicembre 2019



Ampie schiarite su tutti i settori, salvo residua nuvolosità sullo spezzino, specie le zone interne.

In giornata velature/nubi alte e sottili torneranno ad invadere i cieli del ponente; tempo nel complesso asciutto.

Venti da ovest-sud ovest al largo forti nella notte e al primo mattino, tesi in rotazione a ponente a seguire.

Mare generalmente agitato al largo; molto mosso altrove per onda sa sud-ovest.

Temperature: in calo, gelo sulle vette appenniniche.

Venerdì 13 dicembre 2019

Tra la notte ed il mattino, tempo a tratti perturbato a levante, variabile altrove.

Nel corso della giornata rapida attenuazione dei fenomeni a levante; schiarite ampie a ponente; condizioni meteo-marine critiche