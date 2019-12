Inizio di settimana decisamente autunnale con precipitazioni via via più diffuse e insistenti e con temperature oltre la media del periodo.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 16 dicembre 2019

Al mattino delle deboli precipitazioni interesseranno il settore centrale, mentre altrove il tempo sarà generalmente asciutto.

Nel corso del pomeriggio le piogge continueranno a coinvolgere il settore centrale e si estenderanno anche a levante, ma in modo disorganizzato. Sull’estremo ponente il cielo risulterà nuvoloso, ma sarà possibile qualche schiarita.

Venti inizialmente deboli da sud-est sul centro-levante e da nord a ponente, successivo rinforzo fino a forti

Mare da poco mosso a mosso a ponente, mosso altrove. In serata molto mosso al largo.

Temperature: Temperature stazionarie o aumento.

Costa: min +7/+12°C, max: +14/18°C.

Interno: min -3/+6°C, max: +9/+14°C.

Martedì 17 dicembre 2019

Precipitazioni diffuse su buona parte della regione, anche intense sul settore centrale. Nel complesso asciutto sull’Imperiese.

Venti forti da sud-est a levante e da nord a ponente.

Mare agitato a levante, molto mosso altrove.

Temperature in ulteriore aumento.

Mercoledì 18 dicembre 2019

Fino a metà pomeriggio precipitazioni concentrate sul settore centro-occidentale, poi fenomeni in graduale esaurimento. Nel complesso asciutto a levante.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Venti forti da sud-est al mattino, poi in calo.

Mare da molto mosso a mosso.