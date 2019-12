Una perturbazione situata sulle due Isole Maggiori interesserà marginalmente la Liguria nella giornata di oggi con qualche pioggia alternata a momenti asciutti.

In arrivo invece una forte ondata di maltempo nella giornata di venerdì e parte di sabato a causa del passaggio di un’intensa perturbazione atlantica.

Queste le previsioni meteo nel dettaglio per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 19 dicembre 2019

Giornata irregolarmente nuvolosa con qualche timida occhiata di sole lungo le coste; possibilità di qualche debole pioggia al mattino sul settore centro-orientale regionale; nel pomeriggio concentrazione delle piogge (di debole intensità) sui versanti padani centro-occidentali, ma in successiva estensione alle coste sottostanti prima di notte. Più asciutto il tempo su Imperiese, Tigullio orientale e Spezzino.

Venti: Moderati da nord sul settore centro-occidentale della costa, in via di attenuazione nell’arco della giornata. Venti deboli da est altrove, tendenti a divenire sud-orientali in serata ad iniziare dal levante.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min +7/+12°C, max: +11/16°C.

Interno: min +2/+7°C, max: +5/+11°C

Venerdì 20 dicembre 2019

Maltempo diffuso sulla nostra regione, specie nel pomeriggio e in serata. Piogge anche intense, rovesci e anche qualche colpo di tuono.

Fenomeni più intensi nell’entroterra e lungo i tratti di costa con rilievi più alti alle spalle.

La Protezione Civile regionale ha diffuso uno stato di pre-allerta per possibili forti preciptazioni

Venti di burrasca prima da sud-est, poi da sud-ovest.

Mari: Rapido aumento del moto ondoso fino ad avere mare molto agitato tra pomeriggio e sera.

Temperature: In diminuzione nei valori massimi.

Sabato 21 dicembre 2019

Ancora piogge intense a levante specie al mattino e venti forti

Maltempo a levante al mattino con rovesci anche intensi nelle aree interne; attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio ad iniziare dalla Rivera di Ponente con schiarite.

Venti forti di Libeccio, mare agitato con mareggiate

Temperature stazionarie.