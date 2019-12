Nelle ultime tre ore il Centro-Ponente della regione è stato interessato da piogge diffuse di intensità generalmente debole, localmente moderate e più persistenti nell’interno della zona A (Ceriana 40 mm/3 h) e sul crinale tra le zone A e D (Colle del Melogno 54 mm/3 h).

Nell’ultima ora si è assistito a un deciso rinforzo del flusso umido meridionale nei bassi strati che ha comportato un’intensificazione delle precipitazioni sul Centro-Ponente.

Al momento i livelli idrici rilevano innalzamenti nelle sezioni strumentate del Ponente (Armea, Argentina, Arroscia); non si escludono ulteriori innalzamenti nelle prossime ore al persistere delle precipitazioni; seguire aggiornamenti.

La ventilazione al suolo da sud o sudest si attesta su valori d’intensità tra forte e di burrasca, localmente di burrasca forte sui rilievi del Centro-Levante (Fontana Fresca, zona B, 82 km/h con raffiche fino a 112 km/h; Tanadorso, zona E, 85 km/h con raffiche fino a 111 km/h; Monte Pennello, zona B, 68 km/h da sud-sudest con raffiche fino a 110 km/h, Casoni di Suvero, zona C, 68 km/h con raffiche fino a 97 km/h ).

Lo stato di Allerta Rossa, il più grave, è scattato alle 8 di questa mattina su tutto il territorio della Liguria.

Massima attenzione ai corsi d’acqua, scuole chiuse in gran parte dei Comuni e divieti per accesso a parchi pubblici, cimiteri e zone esondabili.

Il timore più grande resta quello per possibili forti precipitazioni che potrebbero causare lo straripamento dei corsi d’acqua ma anche e soprattutto per frane e smottamenti in presenza di terreno già saturo d’acqua dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.

Queste le disposizioni zona per zona:

Zona A: allerta rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 su tutti i bacini.

Zona B-D: allerta rossa dalle 8 alle 21 e arancione dalle 21 alle 24 su tutti i bacini.

Zone C E: gialla sino alle 12 per o bacini piccoli e medi, poi rossa dalle 12 alle 24 per tutti i bacini.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore:

Venerdì 20 dicembre: il transito di un intenso sistema frontale determina fin dal mattino piogge diffuse di intensità forte o molto forte con cumulate fino a molto elevate. Probabili rovesci/temporali specie dalle ore centrali con alta probabilità di temporali forti e organizzati. Esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire da Ponente. Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a molto agitato con mareggiate intense specie su AB.

Sabato 21 dicembre:residue precipitazioni nelle prime ore su CE in particolare sui rilievi. In serata l’ingresso di una nuova struttura frontale determina un aumento dell’instabilità con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio/temporale su Centro-Levante e cumulate significative su CE. Bassa probabilità di temporali forti su BCE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su AC, localmente forti (40-50 km/h) su B in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare agitato con mareggiate residue su BC in temporanea scaduta.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

