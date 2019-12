Nessuna notizia delle orche dal pomeriggio di venerdì a causa del maltempo e del mare mosso.

Dopo gli avvistamenti a Nervi, Portofino e Portovenere, nella giornata di venerdì, non sono più arrivate segnalazioni di avvistamento del branco di orche che per 17 giorni ha stazionato nel porto di Genova Prà.

Probabilmente i mancati avvistamento dipendono dalle condizioni meteo-marine, con la mareggiata in corso i cetacei restano più al largo ed è certamente più difficilie notare le loro pinne dorsali che emergono dal mare, in mezzo a onde alte anche alcuni metri.

L’ultima segnalazione confermata – con tanto di video ripresa – arriva da Portofino dove le orche sono state immortalate da un gruppo di vigili del fuoco subacquei, in Liguria per una esercitazione.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno incrociato le orche al largo del faro di Portofino e le hanno filmate mentre nuotavano placidamente ed apparentemente senza problemi.

Un avvistamento confermato e documentato che dimostra che le orche, dopo le uscite al largo dal porto di Prà – dove si erano fermate per accudire il cucciolo malato e che purtroppo non ce l’ha fatta – hanno preso ad allontanarsi sempre di più sino a “mollare gli ormeggi” per un viaggio verso Vado Ligure, nel Savonese, in principio e poi verso levante e il promontorio di Portofino.

Nei prossimi giorni continueranno le ricerche dei ricercatori, con la speranza di nuovi avvistamenti.

Chi dovesse avere informazioni è pregato di contattare la Guardia Costiera / Capitaneria di Porto o sulle le pagine Facebook dell’Istituto Tethys o dell’associazione Menkab

(foto Fabio Violi)