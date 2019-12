Inizio settimana all’insegna del bel tempo e del cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Liguria per il rinforzo anticiclonico presente sul mediterraneo occidentale, con promontorio a ridosso della penisola su cui scivolano correnti più secche.

Il bel tempo dovrebbe restare almeno sino a Natale.

Queste le previsioni meteo delle prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 23 dicembre 2019

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione per l’intera giornata.

Venti: Da ovest nord-ovest con tendenza a piegare maggiormente dai quadranti settentrionali sotto costa risultando tesi o localmente forti. Forti occidentali al largo, localmente ancora di burrasca in mattinata.

Mari: Molto mosso. Agitato al largo.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo le minime. Stazionarie o in lieve aumento le massime

Costa: min +7/+12°C, max: +14/16°C.

Interno: min +2/+9°C, max: +9/+13°C.

Martedì 24 dicembre 2019

Bel tempo su tutta la regione con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata.

Venti: In rotazione da sud est in giornata, al più moderati.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 25 dicembre 2019

Natale con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato su tutta la regione.