Il passaggio di una perturbazione attiva a nord dell’arco Alpino porterà scarsa nuvolosità sul Settentrione italiano, in un contesto che continua a rimanere stabile e soleggiato.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 24 dicembre 2019

Potrebbero fare la loro comparsa rade velature che si faranno dense sul settore centrale da metà giornata. Nel corso del pomeriggio nubi basse potranno addensarsi a ridosso dei rilievi del levante, ma le condizioni prevalenti rimangono quelle di tempo soleggiato.

Venti: nelle prime ore della notte rimane settentrionale, residui rinforzi oltre i 40 km/h sul Golfo di Genova; a seguire ciclonico al più moderato; al largo rimane impostato da sud-ovest , rafficato oltre i 60-70 km/h dal mattino verso Capo Corso.

Mari: generalmente agitato a levante, settore centrale largo; molto mosso altrove; onda lunga da sud-ovest.

Temperature: in diminuzione le minime a fondovalle e le massime costiere; aumenti in quota sui rilievi appenninici.

Costa: min +3/+9°C, max: +13/16°C.

Interno: min -3/+7°C, max: +8/+15°C.

Mercoledì 25 dicembre 2019

Giornata di Natale all’insegna del tempo stabile, soleggiato e asciutto; non si escludono innocui ed isolati addensamenti costieri a levante.

Venti: variabili o a regime di brezza sull’arco ligure; da sud-ovest al largo, inizialmente tesi, ma previsti in attenuazione nel corso della giornata; entro sera si dispongono da nord ovunque, più tesi su Capo Mele / lago costa imperiese.

Mari: molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in definitiva scaduta nel corso della giornata.

Temperature: stazionarie, su valori superiori alla media del periodo; in calo le massime nell’interno.

Giovedì 26 dicembre 2019

In giornata si potrà assistere al passaggio di qualche velatura o addensamento più organizzato, in un contesto che rimane stabile e asciutto; più freddo ovunque.