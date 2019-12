Ancora alta pressione sull’Europa occidentale e sul nord Italia e ancora tempo stabile e tendente al bello. Nel week-end ancora tempo stabile ma temperature in calo.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 27 dicembre 2019

In mattinata nubi medio-alte interesseranno l’intera regione. Dal pomeriggio graduale dissolvimento della nuvolosità fino ad avere cieli sereni sull’intera regione.

Venti deboli variabili sull’intera regione.

Mare poco mosso, localmente mosso sull’Imperiese e sul levante in serata.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo, massime nel complesso stazionarie.

Costa: min +4/+10°C, max: +15/17°C.

Interno: min -5/+4°C, max: +10/+14°C.

Sabato 28 dicembre 2019

Qualche nube interesserà i settori padani centro-orientali, soleggiato altrove.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Mare mosso in mattinata, poi poco mosso.

Temperature: In calo.

Domenica 29 dicembre 2019

Nuvolosità bassa sul versante padano centrale, altrove passaggio di nubi alte seguite da ampie schiarite. Temperature in ulteriore calo.