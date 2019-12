Continua la presenza di alta pressione sulla zone ovest dell’Europa che stimola la discesa di masse d’aria fredda, di matrice continentale, sul mediterraneo centro-orientale. Sulla Liguria assisteremo ad un moderato calo delle temperature, in un contesto stabile e in prevalenza soleggiato.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Domenica 29 dicembre 2019

Giornata nel complesso stabile e soleggiata, eccezion fatta per i versanti padani centro-occidentali dove stazionerà della nuvolosità bassa. Qualche innocuo cumulo sarà presente innanzi alla costa centrale al mattino, in progressivo dissolvimento nel corso del dì.

Venti deboli da nord sui versanti padani, dai quadranti meridionali su quelli marittimi. Rotazione a nord ovunque in serata.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Minime in calo, con diffuse gelate nei fondovalle interni, massime pressoché stazionarie.

Costa: min +4/+10°C, max: +13/16°C.

Interno: min -5/+6°C, max: +7/+12°C.

Lunedì 30 dicembre 2019

Cielo sereno su quasi tutta la regione. Ancora qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali.

Venti tesi da nord tra Savona e Genova, moderati da nord-est altrove.

Mari: Stirati o poco mossi sotto-costa, mossi a largo.

Temperature: In ulteriore calo nei fondovalle i valori minimi, stazionarie od in lieve aumento in quelli massimi.

Martedì 31 dicembre 2019

Stabile e soleggiato su tutta la regione a parte il transito di velature e nubi alte da nord verso sud. Ventilazione inizialmente da nord, tenderà a ruotare a sud in giornata. Mari per lo più poco mossi. Temperature stazionarie od in lieve aumento.