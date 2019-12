Continua la bolla di alta pressione nella zona centro occidentale dell’Europa che tiene lontano il passaggio di perturbazioni di origine atlantica e mantiene condizioni di stabilità sul nord Italia. Il lunedì trascorrerà sotto correnti secche e fresche con tempo soleggiato. Qualche nube invece sarà presente tra martedì e mercoledì stante la temporanea rotazione dei flussi che si presenteranno più umidi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 30 dicembre 2019

Al mattino residui addensamenti bassi sulle cime appenniniche ed i versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento.

Altrove in prevalenza sereno. Proseguo di giornata soleggiato su tutto il territorio.

Venti moderati settentrionali. Localmente tesi su centro ponente con qualche raffica più forte su zone esposte come cime appenniniche, sbocchi vallivi ed in mare aperto.

Mare stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: In calo

Costa: min +3/+9°C, max: +9/13°C.

Interno: min -5/+6°C, max: +5/+11°C.

Martedì 31 dicembre 2019

Al mattino sereno o poco nuvoloso. Incremento della nuvolosità in giornata con cielo che si farà parzialmente nuvoloso tra pomeriggio e sera, ma senza la minaccia di pioggia.

Venti inizialmente settentrionali da moderati a deboli. ruotano da sud est in giornata sino a moderati. Da sud ovest al largo.

Mare generalmente poco mosso tendente a mosso.

Temperature: In aumento

Mercoledì 1 gennaio 2020

Al mattino nubi sparse in rapido diradamento. Cielo poco nuvoloso nel pomeriggio.