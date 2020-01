Genova – Nuovo incidente sul lavoro nel cantiere per la costruzione del nuovo Ponte per Genova, che sostituirà il ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018 uccidendo 43 persone.

Un operaio che stava eseguendo delle saldature è caduto da un’altezza di alcuni metri mentre stava lavorando.

Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco e l’uomo è stato recuperato e messo in sicurezza dal personale e trasferito d’urgenza in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro all’interno del cantiere dopo la gru che si è ribaltata ferendo tre operai, le ferite ad un operaio travolto da un carico caduto e dopo l’incendio che ha danneggiato una delle pile in costruzione.

Anche in questo caso sarà un’indagine a verificare il corretto rispetto delle norme anti-infortunistica ma anche questa volta il cantiere potrebbe non subire il necessario sequestro, come invece avviene nella maggior parte dei casi di questo tipo.

Sindacati e associazioni dei Consumatori si domandano se l’eccessiva pressione sui lavoratori per realizzare quanto più velocemente possibile il lavoro, per rispettare le promesse dal sapore elettorale, non possa influire negativamente sulla sicurezza e sull’esecuzione dei lavori con la massima cautela e qualità.