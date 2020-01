Chiavari (Genova) – Sono partiti lunedì 13 gennaio i lavori di pulizia dei canali delle acque meteoriche di corso De Michiel, a Chiavari.

I tecnici stanno lavorando per pulire i canali del materiale depositato per tutta la lunghezza del corso, pari a circa 70 metri.

Paolo Garibaldi, consigliere delegato al ciclo delle acque, spiega: “Sono stati rimossi oltre 8 tonnellate di sedimenti dal primo tratto di condotte. Alto 1.60 m e largo un metro, il canale è occluso per il 60% e ospita alcuni sottoservizi al suo interno che, una volta ripulito totalmente, verranno rimossi per permettere un flusso migliore delle acque piovane. Il materiale rinvenuto è denso, quasi solido, difficile da asportare con una semplice pulizia idrodinamica, dovremo quindi scendere nel canale per verificare la tipologia di sedimento e predisporne l’eliminazione. Viste anche le condizioni meteo di questi giorni, le operazioni continueranno per tutta la prossima settimana – conclude Garibaldi – Proseguono le videoispezioni per la messa in sicurezza dei canali in tutti i quartieri della città con l’obiettivo di redigere un quadro generale dello stato di salute delle condotte ritenute ancora critiche“.