Una veloce perturbazione in transito nella notte ha lasciato solo una residua instabilità sull’estremo levante nella mattinata di sabato. Tra domenica e lunedi aria fredda da nord-est sarà accompagnata da nubi irregolari non associata a fenomeni di rilievo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 18 gennaio 2020

Tra la notte e il primo mattino instabilità concentrata tra il Tigullio orientale e lo Spezzino con residui rovesci anche localmente temporaleschi, in attenuazione. Qualche nevicata sui rispettivi rilievi sopra gli 800-1000 metri. Sul resto della regione bel tempo o situazione in miglioramento. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque e clima limpido; velature in arrivo sull’Imperiese senza conseguenze.

Venti: Moderati o forti da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Moto ondoso in attenuazione.

Temperature: In aumento specie lungo le coste nel pomeriggio

Costa: min +7/+12°C, max: +13/+16°C

Interno: min 0/+7°C, max: +10/+13°C.

Domenica 19 gennaio 2020

Nubi sparse ed irregolari su tutta la regione, di tipo medio-alto lungo le coste e basso lungo i crinali e i versanti padani. Basso il rischio di precipitazioni.

Venti: Moderati da nord-est, in progressivo rinforzo in serata.

Mari: Stirato sotto-costa e mosso o molto mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Lunedì 20 gennaio 2020

Qualche fiocco di neve nel gruppo Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri, per il resto nubi irregolari senza fenomeni. Ventilazione tesa da nord-est e temperature in ulteriore calo.