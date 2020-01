Il passaggio di una rapida perturbazione interesserà la Liguria tra oggi e domani e si prevedono piogge diffuse e nevicate nell’interno anche a quote medio-basse.

Temperature in calo e venti forti settentrionali.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo di Limet Liguria:

Venerdì 24 gennaio 2020

Al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi sull’intera regione, da metà mattinata i primi deboli piovaschi potranno interessare il ponente.

Dal pomeriggio precipitazioni deboli o moderate in graduale estensione a tutta la regione. Quota neve inizialmente oltre i 1000/1200mt, in calo dalla serata fino a 500/600mt sui settori padani occidentali, sempre oltre i 1000/1200mt a levante.

Venti al mattino fino a tesi da nord sul ponente, deboli da sud-est sul centro-levante.

Dal pomeriggio tesi/forti da nord sul centro-ponente, deboli o moderati a levante.

Mare da poco mosso a mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature: in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min +5/10°C, max: +10/14°C.

Interno: min -3/+5°C, max: +5/9°C.

Sabato 25 gennaio 2020

Fino al primo mattino deboli o moderate precipitazioni interesseranno l’intera regione, con quota neve oltre i 500/600mt sui settori padani occidentali e oltre i 1000mt su quelli orientali.

Nel corso della giornata tempo asciutto con anche qualche schiarita a ponente, residui fenomeni a levante.

Venti al mattino venti forti settentrionali sul settore centrale, poi deboli o moderati ovunque.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Domenica 26 gennaio 2020

Giornata nuvolosa o molto nuvolosa sull’intera regione. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.