iAncora passaggi nuvolosi sulla Liguria con una debole perturbazione che non dovrebbe portare particolari situazioni ma che rovinerà il tempo del fine settimana e dell’inizio della prossima.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 25 gennaio 2020

Nella scorsa notte piogge su buona parte della regione, con neve sopra i 500-600 metri a ponente, 800-1000 metri a levante. In mattinata fenomeni residui tra Tigullio orientale e Spezzino con ancora qualche nevicata sopra i 1000 metri sul rispettivo Appennino; schiarite già presenti a ponente. In giornata generali condizioni di variabilità con belle schiarite a ponente e addensamenti più consistenti nelle aree interne del levante, ma senza più fenomeni.

Venti: Forti da nord al mattino nel tratto di costa tra Genova e Savona, deboli altrove. In giornata vento in graduale indebolimento, ma sempre orientato dai quadranti settentrionali.

Mari: Stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: In locale diminuzione le minime lungo la coste centrale, massime stazionari

Costa: min +6/11°C, max: +10/14°C

Interno: min 0/+6°C, max: +5/9°C.

Domenica 26 gennaio 2020

Nubi irregolari saranno presenti nel corso della giornata sull’Imperiese e sullo Spezzino, ma con basso rischio di pioggia. Più aperto il tempo altrove con prevalenza di schiarite per gran parte della giornata.

Venti: Da moderati a deboli da nord.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 27 gennaio 2020

Probabile nuovo aumento delle nubi su tutta la regione con qualche pioggia sul settore centro-orientale, asciutto a ponente. Ventilazione in rotazione a sud-ovest, mare mosso.